Президент Чехии посетил этап MotoGP в Брно на своём мотоцикле. Фото

Президент Чехии Петр Павел явился на этап MotoGP в Брно на собственном мотоцикле BMW F900GS. При этом после прибытия на трассу он отправился в зону фотографов, где самостоятельно снимал гонщиков на трассе.

«Президент Республики посещает Гран-при в рамках своих личных мероприятий. Это не официальный визит, и, с учётом его характера, у нас нет дополнительных подробностей», — приводит слова пресс-секретаря президента Войтеха Шелиги iDNES.

По прибытии он поприветствовал среди прочих директора полиции Южной Моравии Леоша Тржила.

«Мы были рады сегодняшнему частному визиту президента. Мы высоко ценим его интерес к чемпионату по мотогонкам, но нам ничего не известно о его расписании», — заявил пресс-секретарь трассы Петр Богач.