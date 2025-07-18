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Патрезе: на месте Вольфа я бы сохранил в команде Расселла и подписал Ферстаппена

Патрезе: на месте Вольфа я бы сохранил в команде Расселла и подписал Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о ситуации в «Мерседесе» в связи с потенциальным подписанием контракта с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Будь я на месте Тото Вольфа, я бы сохранил в команде Расселла и подписал Ферстаппена. Конечно, перспективы Антонелли высокие, но ему стоит многому научиться. Расселл же уже находится в высшей лиге – может, не в лиге Ферстаппена, но где-то рядом. Сердцем я с Кими, однако в этой ситуации я бы выбрал Расселла.

Если это не произойдёт, то я надеюсь, что Расселл сможет попасть в «Астон Мартин». Для него это станет предпочтительным вариантом, он сможет объединиться с Эдрианом Ньюи. Возможно, Лэнс Стролл и правда скажет, что уходит из Формулы-1. Мне кажется, что жизнь пилота Ф-1 не для него. Думаю, он выступает там, потому что это мечта его отца. Однако у Стролла нет голода до успеха. Не думаю, что у него достаточно агрессии, чтобы стать топ-пилотом», — приводит слова Патрезе GrandPrix.

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