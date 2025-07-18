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В «Феррари» довольны работой новой задней подвески и хотят использовать её на ГП Бельгии

В «Феррари» довольны работой новой задней подвески и хотят использовать её на ГП Бельгии
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» планирует использовать новую заднюю подвеску на Гран-при Бельгии. Об этом сообщает издание F1i.

Как информирует источник, команда успешно провела обкатку новой детали в ходе съёмочного дня в Муджелло. В команде остались довольны полученными данными и работой обновлённого болида. Ожидается, что новая подвеска должна оптимизировать дорожный просвет, а также заметно расширить диапазон рабочих настроек болида.

После 12 этапов чемпионата мира «Феррари» располагается на втором месте в Кубке конструкторов, набрав 222 очка. Лидирует в Кубке конструкторов «Макларен», на счету которого 460 очков. От идущего третьим «Мерседеса» «Феррари» оторвалась на 12 очков.

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