Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун: надеюсь, «Макларен» выиграет следующие девять гонок из 12

Зак Браун: надеюсь, «Макларен» выиграет следующие девять гонок из 12
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о предстоящей второй половине сезона Формулы-1.

«Ожидания от Гран-при Бельгии? Не отличаются от таковых от этапа в Великобритании. Может быть, это и не будет победа с отрывом в 30 секунд, однако они схожи. При этом гонка в Сильверстоуне стала уникальной из-за погодных условий. Но новое днище сработало хорошо, так что мы будем использовать новинки на обеих машинах. Мы остались довольны тем, что увидели в Великобритании.

Что до сезона в целом, то все гонки были прекрасны, а мы выиграли девять этапов из 12, если я верно помню. Надеюсь, из оставшихся гонок мы выиграем ещё девять, однако сезон в любом случае получается для нас очень интересным», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.

Материалы по теме
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Драчливая гонка Ф-1: два «Макларена» чуть не столкнулись, Ферстаппена вынесли на старте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android