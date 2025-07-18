Зак Браун: надеюсь, «Макларен» выиграет следующие девять гонок из 12

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о предстоящей второй половине сезона Формулы-1.

«Ожидания от Гран-при Бельгии? Не отличаются от таковых от этапа в Великобритании. Может быть, это и не будет победа с отрывом в 30 секунд, однако они схожи. При этом гонка в Сильверстоуне стала уникальной из-за погодных условий. Но новое днище сработало хорошо, так что мы будем использовать новинки на обеих машинах. Мы остались довольны тем, что увидели в Великобритании.

Что до сезона в целом, то все гонки были прекрасны, а мы выиграли девять этапов из 12, если я верно помню. Надеюсь, из оставшихся гонок мы выиграем ещё девять, однако сезон в любом случае получается для нас очень интересным», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.