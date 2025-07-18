«Как слухи об Алонсо и Тейлор Свифт». Мексиканец из IndyCar не собирается в «Кадиллак»

Мексиканский гонщик команды «Макларен» в IndyCar Пато О'Уорд заявил, что он не планировал переход в команду Формулы-1 «Кадиллак» в 2026 году.

«Это были просто слухи. Классика социальных сетей. Слухи о моём переходе в «Кадиллак» были такими же, как о том, что Фернандо Алонсо тусуется с Тейлор Свифт!» — цитирует Пато О'Уорда ESPN.

Как сообщалось ранее, среди опытных пилотов главными кандидатами на место в команде являются мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас, который в настоящий момент занимает позицию резервиста в «Мерседесе». Что касается молодых спортсменов, то на место в «Кадиллаке» претендуют Мик Шумахер, Гуаньюй Чжоу, Фелипе Другович и Фредерик Вести.