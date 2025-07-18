Эксперт: многие в окружении Ферстаппена хотят его ухода из «Ред Булл»

Нидерландский комментатор и эксперт Нельсон Валкенбург сообщил, что многие в окружении Макса Ферстаппена хотят его ухода из «Ред Булл».

«Конечно, «Мерседес» всё ближе и ближе к подписанию Ферстаппена. Мы слышали разговоры о том, что нам, возможно, придётся готовиться к какой-то пресс-конференции в Спа. Но это настолько неподтверждённый слух, что я просто подожду и посмотрю, что будет дальше.

Многие люди этого хотят, потому что перемены — это хорошо. Многие в окружении Ферстаппена тоже хотят этих перемен. Тот факт, что он не покинул команду раньше, объясняется его большой уверенностью в «Ред Булл» Я точно знаю, что вокруг них было много людей, и, думаю, Йос был среди них, которые хотели этого перехода ещё раньше.

Его подталкивали к этому разговору два года назад или год назад. Однако он отмахнулся. Уверен, он остался в «Ред Булл», потому что для него это семья», — сказал Валкенбург в эфире подкаста The Race.