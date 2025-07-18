Другович поделился впечталениями от дебюта в Формуле-Е

Бразильский гонщик Фелипе Другович поделился своими впечталениями от дебюта в Формуле-Е.

«Это действительно захватывающе. Каждый раз, садясь за руль этой машины, я получал от неё удовольствие. Я пару раз тестировал эту машину за последние два года, и очень здорово, что мне наконец-то разрешили участвовать в гонках. Также невероятно, что я могу участвовать в двух заездах подряд.

Давал ли мне советы де Врис? Едь быстро, не разбей машину. менно этого я от него и ожидал. Это всё ещё гоночный автомобиль с четырьмя колёсами, и есть вещи из других серий, которые я могу использовать. Стиль пилотирования гиперкара и этих машин не особо отличается, потому что у обеих машин довольно плохое сцепление с дорогой.

Думаю, на этой машине будет очень весело ездить, и да, в будущем я бы рассматривал такую возможность, как переход сюда на постоянной основе. Будет ли мне не хватать звука мотора, если я перейду сюда? Да, но я всегда могу его включить на своём телефоне, прежде чем сесть за руль», — приводит слова Друговича GPBlog.