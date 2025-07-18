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«Кристиан и есть «Ред Булл». Двукратный чемпион мира — об увольнении Хорнера

«Кристиан и есть «Ред Булл». Двукратный чемпион мира — об увольнении Хорнера
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Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Хорнер и есть «Ред Булл»! Он выиграл столько титулов и позаботился о стольких гонщиках. Но иногда в жизни всё меняется. Надеюсь, он скоро найдёт для себя новый вызов. Такова жизнь!» — приводит слова Фиттипальди GPBlog.

Напомним, ранее стало известно, что между бывшим руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером и отцом ведущего пилота команды Макса Ферстаппена Йосом Ферстаппеном вновь возникли разногласия после Гран-при Великобритании.

9 июля было объявлено, что Хорнер покинул пост главы «Ред Булл». На смену ему теперь назначен Лоран Мекис.

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