«Кристиан и есть «Ред Булл». Двукратный чемпион мира — об увольнении Хорнера

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Хорнер и есть «Ред Булл»! Он выиграл столько титулов и позаботился о стольких гонщиках. Но иногда в жизни всё меняется. Надеюсь, он скоро найдёт для себя новый вызов. Такова жизнь!» — приводит слова Фиттипальди GPBlog.

Напомним, ранее стало известно, что между бывшим руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером и отцом ведущего пилота команды Макса Ферстаппена Йосом Ферстаппеном вновь возникли разногласия после Гран-при Великобритании.

9 июля было объявлено, что Хорнер покинул пост главы «Ред Булл». На смену ему теперь назначен Лоран Мекис.