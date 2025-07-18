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Палмер: в прошлом году «Макларен» был командой Норриса

Палмер: в прошлом году «Макларен» был командой Норриса
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о противостоянии Оскара Пиастри и Ландо Норриса в «Макларене».

«Думаю, он хорошо выступил. Нужно помнить, откуда Пиастри. В прошлом году это была команда Норриса. Поэтому я думаю, что тот факт, что Оскару удалось переломить ситуацию… Это говорит о том, что даже если бы у них было равенство по очкам, то можно было бы смело сказать, что это именно победа Пиастри в первой половине сезона.

Он был очень впечатляющим. Сейчас вопрос будет в том, наберётся ли Ландо сил и сможет ли он снова обрести ту форму, которую он продемонстрировал в прошлом году, чтобы превзойти соперника», — приводит слова Палмера PlanetF1.

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