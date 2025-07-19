Зак Браун объяснил, почему не хочет перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о возможном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Думаю, «Мерседес» сейчас на подъёме. У «Ред Булл» есть проблемы, однако это не значит, что они не могут их решить. Но думать о Максе в «Мерседесе» немного неприятно, потому что он великолепен. Поэтому я бы предпочёл, чтобы он остался там, где он есть сейчас. Думаю, для «Ред Булл» уход Макса станет катастрофой», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен сможет расторгнуть контракт с командой при невыполнении определённых условий, среди таковых назывались третье место для Макса в личном зачёте и/или третье место «Ред Булл» в Кубке конструкторов. Однако, по последней информации, в «Ред Булл» не собираются удерживать Ферстаппена в команде.