«Хвост вилял собакой». Брандл высказался о причинах увольнения Хорнера

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Он был пассажиром ситуации с прошлого года, когда появились неприятные для него обвинения, и с тех пор хвост вилял собакой. Очевидно, что команда Ферстаппена проводила брифинги для некоторых журналистов, и Кристиан оказался под всё бо́льшим давлением. Он потерял таких ключевых людей, как Эдриан Ньюи, Роб Маршалл и Джонатан Уитли, и его ошибка заключалась в том, что он убеждал себя и пытался убедить всех остальных, что они уже ничего не делают и это не имеет значения.

Он сказал, что у него за спиной более сильная команда, однако это неправда, и нельзя сказать, что всё закончилось катастрофой и они не справились, но слишком многое работало против него. У него была большая поддержка со стороны тайских владельцев, однако в конце концов она сошла на нет, и произошло неизбежное», — приводит слова Брандла RacingNews365.