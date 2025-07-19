Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» — лучший на 8-м этапе и опередил Шибалова на «КАМАЗе» в зачёте

В субботу, 19 июля, завершился восьмой этап ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025. Одной из главных особенностей этапа стал 100-километровый песчаный отрезок с гигантскими дюнами. Лучшее время на этапе показал экипаж Сергея Вязовича («МАЗ-СПОРТавто»), второй результат у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Третий — Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»).

Открывающим экипажем на этот участок въехал Шибалов, из-за чего в итоге потерял более 11 минут и лишился лидерства. На второе место вышел Николаев, он проигрывает Вязовичу в общем зачёте 5 минут 31 секунду. Шибалов теперь третий, проигрывает 9 минут 52 секунды

«Шёлковый путь» — 2025. Результаты восьмого этапа.

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 4:41:24.

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +3:08.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +3:58.

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +11:22.

5. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +27:42.