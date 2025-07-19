Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ралли-марафон Шелковый путь — 2025. Результаты восьмого этапа

Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» — лучший на 8-м этапе и опередил Шибалова на «КАМАЗе» в зачёте
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 19 июля, завершился восьмой этап ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025. Одной из главных особенностей этапа стал 100-километровый песчаный отрезок с гигантскими дюнами. Лучшее время на этапе показал экипаж Сергея Вязовича («МАЗ-СПОРТавто»), второй результат у Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Третий — Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»).

Открывающим экипажем на этот участок въехал Шибалов, из-за чего в итоге потерял более 11 минут и лишился лидерства. На второе место вышел Николаев, он проигрывает Вязовичу в общем зачёте 5 минут 31 секунду. Шибалов теперь третий, проигрывает 9 минут 52 секунды

«Шёлковый путь» — 2025. Результаты восьмого этапа.

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 4:41:24.
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +3:08.
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +3:58.
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +11:22.
5. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +27:42.

Материалы по теме
Новый молодой пилот «КАМАЗ-мастер» выигрывает гонку за гонкой — как ему это удаётся?
Эксклюзив
Новый молодой пилот «КАМАЗ-мастер» выигрывает гонку за гонкой — как ему это удаётся?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android