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Вассёр: в 2023-м Леклер завоевал пять или шесть поулов и ни разу не победил

Вассёр: в 2023-м Леклер завоевал пять или шесть поулов и ни разу не победил
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о пилоте своего коллектива Шарле Леклере.

«Одно из качеств Шарля в том, что он может взять ответственность на себя, а один из недостатков Шарля в том, что иногда он критикует себя слишком сильно. Я очень ценю, что гонщик может сказать: «Ладно, это была моя ошибка», и это позитивно, потому что это не ведёт команду в неверном направлении. Это показывает, что они люди, они делают ошибки, как и все, и хорошо, когда гонщики способны это видеть.

Я помню, два года назад мы говорили ему: «Шарль, мы зарабатываем очки в воскресенье, давай сосредоточимся на гонке», потому что в 2023 году он завоевал пять или шесть поулов (пять. — Прим. «Чемпионата») и ни разу не победил. Мы подталкивали его в этом направлении, а теперь не можем сказать что-то, чтобы вернуть его к прежней ситуации», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

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