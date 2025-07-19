Николаев высказался о тактике Вязовича, позволившей мазовцу выйти в лидеры

Пилот и руководитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал результаты восьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025, на котором показал третье время и вышел на второе место в общем зачёте.

«Отличный спецучасток после марафонского дня! Вчера мы проехали хорошо, ровно, стабильно. Видно было, что соперники уже рядом на протяжении многих дней, идёт борьба с командой «МАЗ». Это интересно, интрига, три лидера буквально в трёх минутах. Сегодня интересные дюны, мы открывали их. Вчерашняя тактика Сергея Вязовича была понятной, когда он специально отдал нам на второй части, чтобы въехать в пески за «КАМАЗами».

Мы это знали, но у нас своя тактика. На нейтрализации мы увидели, что Сергей подъезжает, это было понятно. Кто делает дорогу, тот едет в разы медленнее. Тому, кто едет сзади, уже видно хороший след, с этим ничего не поделать. Если техника не ломается, то идущий сзади всегда будет быстрее – такова специфика ралли-рейдов. Но мы делаем всё возможное, чтобы оставаться конкурентоспособными. У нас впереди ещё несколько дней, ещё пески. Думаю, что будет интересно!» — приводит слова Николаева пресс-служба соревнований.