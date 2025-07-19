«Сложная позиция». Пиастри — о борьбе за титул с Норрисом

Пилот команды Формулы-1 «Макларен» Оскар Пиастри высказался о борьбе за титул со своим напарником Ландо Норрисом.

«Я не думаю, что существует какой-либо вид спорта, где вы находитесь в почти конфликтном положении с напарником. Мы явно хорошо ладим и очень хорошо работаем вместе. И мне нравится думать, что очень малая часть успеха команды заключается в том, что мы работаем вместе и стараемся помочь коллективу. Но в то же время мы также хотим побеждать друг друга каждую неделю.

Так что это сложная ситуация, но я думаю, что мы справляемся с ней хорошо. И команда отлично выполняет эту задачу, потому что в прошлом мы много раз видели, как что-то шло не так. Мы с Ландо в сложной позиции, но всё в порядке», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.