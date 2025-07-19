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Вязович: ставили задачу догнать «КАМАЗы» в дюнах, но сделать этого не смогли

Вязович: ставили задачу догнать «КАМАЗы» в дюнах, но сделать этого не смогли
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46-летний гонщик из Беларуси Сергей Вязович, представляющий команду «МАЗ-СПОРТавто», подвёл итоги восьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025, по результатам которого вернул себе лидерство в общем зачёте.

«На сегодняшний день мы ставили задачу догнать КАМАЗы в дюнах, но сделать этого не смогли. Но мы всё равно иногда видели впереди Эдуарда, уже в зоне нейтрализации понимали, что мы им «везём», хотя и не смогли обогнать. Пески были сложные, потому что сухие. И в начале мы постоянно поднимались над уровнем моря, поэтому было очень сложно мотору. Грелись очень сильно, но всё равно не сбавляли темп. 100 километров дюн это очень круто, отлично отработали по следу и нигде не ошиблись в конце на каменистой дороге. Во второй части берегли машину, потому что в этих жёстких промоинах можно было сломать машину или пробить колесо, но всё сложилось хорошо», — приводит слова Вязовича пресс-служба соревнований.

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