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Алонсо объяснил, за счёт чего «Астон Мартин» может финишировать высоко в 2025 году

Алонсо объяснил, за счёт чего «Астон Мартин» может финишировать высоко в 2025 году
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о возможном улучшении результатов в 2025 году.

«Первые четыре команды намного опережают всех остальных, поэтому восемь лучших машин будут практически неприкосновенны до конца сезона. С этого момента ни у кого не будет много обновлений, поэтому нам нужно что-то ещё, как в Австрии, где две машины из восьми лучших [Макс Ферстаппен и Кими Антонелли] не финишировали.

Из-за подобных инцидентов появляется возможность занять шестое или седьмое место. Нам повезло, что мы закончили седьмыми [в Австрии], но это не является нормой, так как всегда боремся за девятое или 10-е место, а это уже для нас хороший уикенд.

Мы знаем, что 2026 год — это хорошая возможность не только для «Астон Мартин», но и для многих команд, которые хотят войти в число лучших. В следующем году новый регламент, и мы все хотим оказаться в таком положении, когда сможем бороться за крупные победы с сильнейшими, так что это отличная возможность», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

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