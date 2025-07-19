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Камазовец Шибалов объяснил, почему потерял лидерство на «Шёлковом пути»

Камазовец Шибалов объяснил, почему потерял лидерство на «Шёлковом пути»
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41-летний российский гонщик Антон Шибалов, представляющий «КАМАЗ-мастер», подвёл итоги восьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025, по результатам которого занял четвёртое место и потерял лидерство в общем зачёте.

«Этот день пока был самым тяжёлым в этой гонке. Эти 100-километровые пески, которые не знаешь, когда закончатся, до них скоростные участки с бездорожьем, ну и в концовке поработать пришлось. С шинами проблем не было. Были острые камни, русла, вероятность проколоть шины была, но у нас всё нормально. Но, к сожалению, из-за того, что мы стартовали первыми и открывающими ехали в песках, потеряли много времени. Когда сзади едешь по накатанному следу, это гораздо проще и скорость гораздо выше», — приводит слова Шибалова пресс-служба соревнований.

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