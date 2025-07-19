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Уитли: я посвящаю всего себя команде, если подписываю долгосрочный контракт

Уитли: я посвящаю всего себя команде, если подписываю долгосрочный контракт
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Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли рассказал о своей реакции на публикации в СМИ в 2024-м по поводу того, что он уйдёт в швейцарский коллектив.

«Я буду честен с вами, в прошлом году в Майами вышла статья о том, что я возглавлю «Кик-Заубер». Я был недоволен, и в то время обо мне намеренно не писали в СМИ. А потом вдруг моё имя появилось во всех изданиях, что создало сложную ситуацию. Но что бы это ни дало, тогда было много предложений, и ты начинаешь думать об этом [уходе], потому что людям, очевидно, очень интересно, где ты можешь оказаться в будущем.

Но я всегда отношусь к этому ответственно. Если я подписал долгосрочный контракт, то буду соблюдать его от начала до конца. Я не из тех людей, которые подписывают контракт, а затем пытаются улизнуть от него, потому что есть немного другое предложение. Когда я посвящаю себя команде, то посвящаю себя полностью. Знаете, 16 лет в «Бенеттоне» и «Рено», 19 лет в «Ред Булл», и теперь тоже не собираюсь уходить из «Кик-Заубера», — приводит слова Уитли издание Racingnews365.

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