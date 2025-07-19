Ферстаппен высказался о юниоре Линдбладе, которого называют следующим Максом

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», высказался о юниоре австрийского коллектива Арвиде Линдбладе, выступающем за «Кампос» в Формуле-2.

Ранее в интервью The TImes Арвид, отвечая на сравнения с Максом, сказал, что хочет быть первым Арвидом Линдбладом, а не следующим Ферстаппеном.

«Он выступал за картинговую команду моего лучшего друга, так что у меня уже было немного информации о нём, и он великолепен. Он очень быстр, и ему просто нужно развиваться шаг за шагом. Я думаю, что «Ред Булл» также хорошо его готовит. Потому ему просто нужно делать своё дело.

Я слышал, что его называют следующим Максом, но он должен быть самим собой. Это то, на чём ему следует сосредоточиться. Я думаю, это также то, что он умеет делать хорошо. Его окружают хорошие люди, которые для него как наставники. Так что да, постепенное развитие. Я рад за него. У него всё хорошо. Давайте посмотрим, что произойдёт, когда он в конце концов сможет попасть в Формулу-1», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.