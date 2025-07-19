«Захватывающий проект». Уитли — о решении перейти в «Кик-Заубер»

Руководитель команды Формулы-1 «Кик-Заубер» Джонатан Уитли объяснил, как принял решение подписать контракт с коллективом.

«Мне не нужно было уезжать из Великобритании, чтобы продолжить свою карьеру при переговорах с другими командами, но никакие из них и близко не подошли к тому, насколько захватывающим оказался проект «Ауди». Я и сейчас в восторге от этого. Это всё ещё тот момент, когда ты понимаешь, что в следующем году всё кардинально изменится. Вы и не заметите, насколько по-другому это будет выглядеть.

И снова стану частью этого путешествия, как это было на моём предыдущем месте работы, где мы начинали с самого начала, я не могу передать, насколько это захватывающе. Ничто не могло сравниться с этим. Но для того, чтобы переехать в Швейцарию, мне нужно было поговорить со своей женой. Изначально в планах было снять квартиру и сохранить дом в Великобритании, в котором бы она осталась. Мы хотели навещать друг друга по мере необходимости.

Но в тот момент, когда Эмма тоже решила согласиться на переезд в Швейцарию, последний кусочек пазла встал на своё место», — приводит слова Уитли издание Racingnews365.