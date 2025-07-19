В «Макларене» ответили, позволят ли бороться Пиастри и Норрису во 2-й части сезона-2025

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о титульной борьбе между пилотами команды Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Нет, наш подход к правилам папайи не изменится. Они могут соревноваться друг с другом жёстко, но чисто, чтобы стараться набрать как можно больше очков для команды.

Будем ли мы обновлять болид? Сейчас все команды в значительной степени прекращают развитие машин этого года. У нас всё ещё есть кое-что, что мы разработали, но эти элементы ещё не были выпущены или установлены на болид, но в центре внимания в основном развитие машины 2026 года», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.

После 12 этапов в 2025-м у Пиастри 234 очка и первое место в личном зачёте, Норрис второй — 226.