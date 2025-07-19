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«Может встречаться с кем угодно». Марко — о возможной беседе Ферстаппена и Вольфа в Италии

«Может встречаться с кем угодно». Марко — о возможной беседе Ферстаппена и Вольфа в Италии
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможной встрече 27-летнего нидерландского пилота и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом в Сардинии.

«Максу позволено встречаться с кем угодно. У него действующий контракт до 2028-го. И мы предполагаем, что он отработает его», — приводит слова Марко издание oe24.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. За это время в составе австрийского коллектива он завоевал четыре титула, а также помог одержать две победы в Кубке конструкторов.

После 12 этапов в сезоне 2025 года на счету нидерландца 165 очков и третье место в личном зачёте.

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