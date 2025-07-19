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Лоусон: после ухода из «Ред Булл» в психологическом плане ничего не изменилось

Лоусон: после ухода из «Ред Булл» в психологическом плане ничего не изменилось
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», высказался о своём состоянии после ухода из «Ред Булл» после двух Гран-при.

«Очевидно, что в начале года была серьёзная встряска из-за возвращения в «Рейсинг Буллз», а затем у меня не было времени разобраться с ситуацией, я участвовал в гонках каждые выходные и старался быть на том уровне, на котором мне нужно быть. Это было непросто. Мы все знаем, что впереди у нас ещё пара гонок. Так что все мысли направлены на то, как мы собираемся улучшиться в следующих двух гонках, и о том, как лично я собираюсь улучшить себя.

Этот перерыв перед Бельгией и Венгрией пойдёт на пользу, но, думаю, нужно прояснить одну вещь: между первыми двумя гонками, сменой команды и гонкой в Японии и нынешним временем в психологическом плане для меня ничего не изменилось», — приводит слова Лоусона издание GPblog.

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