Маркес выиграл спринт на ГП Чехии MotoGP, Акоста — 2-й, Бастьянини — 3-й
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В субботу, 19 июля, на автодроме в городе Брно прошёл спринт 12-го этапа MotoGP в сезоне 2025 года Гран-при Чехии. Победу в короткой гонке завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес, вторым финишировал Педро Акоста («КТМ»). Третий — Энеа Бастьянини («КТМ»).
MotoGP 2025. Этап 12, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Спринт
19 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
19:05.883
2
Педро Акоста
KTM
+0.798
3
Энеа Бастьянини
KTM
+1.324
MotoGP. Гран-при Чехии. Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») — 10 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +0.798.
3. Энеа Бастьянини («КТМ») +1.324.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +1.409.
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +2.292.
6. Рауль Фернандес («Априлья») +3.358.
7. Франческо Баньяя («Дукати») +3.648.
8. Жоанн Зарко («Хонда») +3.920.
9. Поль Эспаргаро («КТМ») +4.748.
10. Брэд Биндер («КТМ») +5.902.
11. Хорхе Мартин («Априлья») +6.000.
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