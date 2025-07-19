Маркес выиграл спринт на ГП Чехии MotoGP, Акоста — 2-й, Бастьянини — 3-й

В субботу, 19 июля, на автодроме в городе Брно прошёл спринт 12-го этапа MotoGP в сезоне 2025 года Гран-при Чехии. Победу в короткой гонке завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес, вторым финишировал Педро Акоста («КТМ»). Третий — Энеа Бастьянини («КТМ»).

MotoGP. Гран-при Чехии. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 10 кругов.

2. Педро Акоста («КТМ») +0.798.

3. Энеа Бастьянини («КТМ») +1.324.

4. Марко Бедзекки («Априлья») +1.409.

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +2.292.

6. Рауль Фернандес («Априлья») +3.358.

7. Франческо Баньяя («Дукати») +3.648.

8. Жоанн Зарко («Хонда») +3.920.

9. Поль Эспаргаро («КТМ») +4.748.

10. Брэд Биндер («КТМ») +5.902.

11. Хорхе Мартин («Априлья») +6.000.