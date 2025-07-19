Чемпион Формулы-1: Хэмилтон получает в «Феррари» за год столько же, сколько я за 10 лет

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл заявил, что хочет видеть конкурентоспособными гонщиков «Феррари», как было в концовке 2024 года.

«Льюис в «Феррари»? Я думаю, это фантастика. Мне понадобилось 10 лет, чтобы добиться того, что он получает за один год (смеётся). Нет, Льюис фантастичен, он великий чемпион мира. Я просто хочу, чтобы «Феррари» вернула себе форму, которая была у них в прошлом году, потому что они должны были быть на вершине, а этой зимой они что-что потеряли», — приводит слова Мэнселла издание Racingnews365.

После 12 Гран-при у «Феррари» 222 очка и второе место в Кубке конструкторов.