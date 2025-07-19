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Мэнселл — о борьбе Норриса и Пиастри за титул: у нас будет ещё один британский чемпион

Мэнселл — о борьбе Норриса и Пиастри за титул: у нас будет ещё один британский чемпион
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Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл высказался о титульной борьбе в сезоне-2025 между пилотами «Макларена» — австралийцем Оскаром Пиастри и британцем Ландо Норрисом.

«Ландо в лучшей команде. У него лучшая машина, у него сильный напарник. Это касается их обоих. Но Ландо на высоте, он только что выиграл две последние гонки, и это не может не радовать, не так ли? У нас будет ещё один британский чемпион мира. Так что всего наилучшего Ландо, но не отнимайте этого у Оскара. Он будет давить на него до конца», — приводит слова Мэнселла издание Racingnews365.

Ранее в «Макларене» высказались, позволят ли своим пилотам жёстко бороться во второй половине сезона.

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