Вольф: Хэмилтон спрашивает у меня: «Стоит попробовать с этой девушкой или нет?»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своих отношениях с лидером «Феррари» Льюисом Хэмилтоном.

«Когда Хэмилтон решил уйти, могла сложиться неловкая и чуть ли не враждебная обстановка, и мы активно обсуждали, как этого избежать. Мы прилагали большие усилия, чтобы проявлять гибкость, относиться с пониманием. Он остаётся другим. Он даже появляется в офисе во время уикенда! Он общается с инженерами, приносит им еду. После многих Гран-при он улетает со мной. Так что у нас старая банда: Валттери Боттас, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон и я вместе летим с гонок.

Это очень необычно. Но я старался быть очень открытым, говорил ему: «Слушай, на трассе мы хотим тебя обыграть, без вопросов. Однако у нас такие тесные отношения уже 12 лет».

Мы полностью доверяем друг другу. Для меня это другая жизнь. Он показывает мне, с кем флиртует, с кем встречается, и спрашивает: «Стоит попробовать с этой девушкой или нет?» И я отвечаю: «Да, попробуй, и потом расскажи, как всё прошло», — приводит слова Вольфа Wall Street Journal.