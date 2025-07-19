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Спортивный директор «Уильямса»: работать с Сайнсом — удовольствие

Спортивный директор «Уильямса»: работать с Сайнсом — удовольствие
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Спортивный директор «Уильямса» Свен Сметс высказался о работе с испанским пилотом команды Карлосом Сайнсом.

«Работать с Сайнсом — удовольствие. Он сумел внести свой вклад, не только связанный с машиной и технической стороной, но и с функционированием команды, подготовкой к сезону-2026. Его опыт работы с разными командами, в том числе в болидах, которые выигрывали в гонках, элемент, который всё ещё был недостающим.

Конечно, ему пришлось привыкать к философии нашей машины. Есть большая разница между нашим болидом и «Феррари». Но сейчас ситуация становится всё лучше и лучше. Он здорово работает с Алексом Албоном. Мы довольны, и я жду сильную вторую половину сезона», — приводит слова Сметса Autosport.

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