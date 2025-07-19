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Известный дрифтер был задержан в аэропорту США

Известный дрифтер был задержан в аэропорту США
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Известный дрифтер Дайго Сайто был депортирован из США. Как информирует сам гонщик, он попал в приключение на 60 часов перелётов.

Миграционная полиция задержала Сайто в аэропорту Миннеаполиса, отметив, что он не может въехать в США без специальной визы для спортсменов. Он ехал в страну на «Формулу Дрифт».

Сайто был высажен в Амстердаме, причём полиция отмечала, что он попадёт в тюрьму. Сайто пришлось лететь в Схипхол и с пересадками возвращаться обратно. Кроме того, полицейские в Миннеаполисе отказались ему разрешать пить лекарства.

При этом Сайто сам неправильно понял правила безвизового въезда по американской программе ESTA, при этом в своих соцсетях отметил, что во всём виновата администрация Дональда Трампа.

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