Известный дрифтер был задержан в аэропорту США

Известный дрифтер Дайго Сайто был депортирован из США. Как информирует сам гонщик, он попал в приключение на 60 часов перелётов.

Миграционная полиция задержала Сайто в аэропорту Миннеаполиса, отметив, что он не может въехать в США без специальной визы для спортсменов. Он ехал в страну на «Формулу Дрифт».

Сайто был высажен в Амстердаме, причём полиция отмечала, что он попадёт в тюрьму. Сайто пришлось лететь в Схипхол и с пересадками возвращаться обратно. Кроме того, полицейские в Миннеаполисе отказались ему разрешать пить лекарства.

При этом Сайто сам неправильно понял правила безвизового въезда по американской программе ESTA, при этом в своих соцсетях отметил, что во всём виновата администрация Дональда Трампа.