Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард заявил, что выступал на схожем уровне с Хаккиненом и Шумахером

Култхард заявил, что выступал на схожем уровне с Хаккиненом и Шумахером
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвил Култхард высказался о времени совместных выступлений с Микой Хаккиненом и Михаэлем Шумахером.

«Конечно, я так и не показывал чемпионских выступлений, но были моменты, когда я показывал, пусть это прозвучит высокомерно, мировой уровень в борьбе с соперниками мирового уровня. Он демонстрировал этот уровень стабильно, а я — временами. Такими были мои выступления, это отражалось и в результатах того времени. Мика был стабильно быстрым. Михаэль Шумахер тоже был стабильно быстр. И они выигрывали титулы», — приводит слова Култхарда издание The Athletic.

Напомним, Култхард один раз в карьере стал вице-чемпионом Формулы-1, заняв второе место в чемпионате мира в 2001 году.

Материалы по теме
В тени звёздной фамилии: чем сейчас занимаются дети Михаэля Шумахера
В тени звёздной фамилии: чем сейчас занимаются дети Михаэля Шумахера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android