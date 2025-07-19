Култхард заявил, что выступал на схожем уровне с Хаккиненом и Шумахером

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвил Култхард высказался о времени совместных выступлений с Микой Хаккиненом и Михаэлем Шумахером.

«Конечно, я так и не показывал чемпионских выступлений, но были моменты, когда я показывал, пусть это прозвучит высокомерно, мировой уровень в борьбе с соперниками мирового уровня. Он демонстрировал этот уровень стабильно, а я — временами. Такими были мои выступления, это отражалось и в результатах того времени. Мика был стабильно быстрым. Михаэль Шумахер тоже был стабильно быстр. И они выигрывали титулы», — приводит слова Култхарда издание The Athletic.

Напомним, Култхард один раз в карьере стал вице-чемпионом Формулы-1, заняв второе место в чемпионате мира в 2001 году.