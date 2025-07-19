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Марко высказался о минусах спринта на Гран-при Бельгии

Марко высказался о минусах спринта на Гран-при Бельгии
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о предстоящем Гран-при Бельгии.

«Впереди в розыгрыше ещё 332 очка, и это неплохо. Мы надеемся, что обновления, которые мы внедряем в Спа и Будапеште, окажут влияние. Полезен ли спринт в Спа? И да, и нет. С одной стороны, можно заработать больше очков. Но с другой стороны, отменяются две тренировки.

Мы не можем позволить себе провалить пятничную тренировку, чтобы потом нормально поставить машину в нужное температурное окно для шин. Всё должно быть правильно, с самого начала», — приводит слова Хельмута Марко oe24.

После 12 этапов чемпионата мира «Ред Булл» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, имея в своём 172 очка. Лидирует в Кубке конструкторов «Макларен», на счету которого 460 очков. От идущего третьим «Мерседеса» «Ред Булл» отстаёт на 38 очков.

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