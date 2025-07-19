Ферстаппен высказался о негативном отношении к светским мероприятиям

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём отношении к светским мероприятиям.

«Я не сосредотачиваюсь над тем, чтобы быть настоящим, я просто являюсь собой. Мне не нравится быть на красной дорожке в костюме. Я не люблю взаимодействовать с людьми, которых я толком не знаю, фальшиво улыбаться и вести надуманные разговоры. Это ужасно, и мне это не нравится. Я бы предпочёл проводить время с друзьями и своей маленькой семьёй. Кроме того, у меня много проектов вне Формулы-1. И работа вроде посещения красных дорожек — не то, чем я хотел бы заниматься.

Я уже многого достиг в профессиональном плане. Сейчас я полностью сосредоточен на других вещах, на больших увлечениях, чтобы в моей жизни было место не только результатам, но и удовольствиям», — приводит слова Ферстаппена The Sun.