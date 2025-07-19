«Как ему это удавалось?» Антонелли — о том, что бы он хотел спросить у Сенны

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что бы он хотел спросить у своего кумира, трёхкратного чемпиона мира Айртона Сенны.

«О чём бы я хотел спросить Айртона Сенну? О многом. Например, как ему удавалось преодолеть страх перед аварией и гнать ещё быстрее. Потому что, когда ты попадаешь в аварию, страх берёт верх. Мы, гонщики, не думаем об этом, мы живём с этим. А в его времена уровень безопасности был гораздо ниже, чем сегодня. К сожалению», — приводит слова Андреа Кими Антонелли GPBlog.

Напомним, Айртон Сенна погиб в результате аварии на Гран-при Сан-Марино на трассе в Имоле в 1994 году.

Антонелли после 12 этапов сезона-2025 располагается на седьмой позиции в личном зачёте, его лучшим результатом в дебютном сезоне в настоящий момент является третья позиция на Гран-при Канады.