Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Range Rover впервые с 1970 года обновил логотип

Range Rover впервые с 1970 года обновил логотип
Аудио-версия:
Комментарии

Бренд Range Rover впервые с 1970 года обновил свой логотип. В новой визуальной айдентике представлен минималистичный символ из двух вертикальных букв «R», одна из которых была инвертирована. Примечательно, что новый знак дополняет классический логотип, но не заменяет его.

Ребрендинг был приурочен к выходу первого электромобиля компании, который ожидается в конце этого года. Основной причиной смены логотипа стало желание подогнать его под форматы, в которых традиционная надпись Range Rover является слишком большой.

Кроме того, был представлен узор из повторяющихся R.

Как сообщает издание Autocar, возможно, этот рисунок будет активно использоваться на Range Rover — возможно, на решётке радиатора или обивке салона — как средство отличия автомобилей от более массовых моделей Land Rover.

Материалы по теме
В Pagani заявили, что не создали электрокар из-за отсутствия интереса покупателей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android