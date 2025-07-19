Range Rover впервые с 1970 года обновил логотип

Бренд Range Rover впервые с 1970 года обновил свой логотип. В новой визуальной айдентике представлен минималистичный символ из двух вертикальных букв «R», одна из которых была инвертирована. Примечательно, что новый знак дополняет классический логотип, но не заменяет его.

Ребрендинг был приурочен к выходу первого электромобиля компании, который ожидается в конце этого года. Основной причиной смены логотипа стало желание подогнать его под форматы, в которых традиционная надпись Range Rover является слишком большой.

Кроме того, был представлен узор из повторяющихся R.

Как сообщает издание Autocar, возможно, этот рисунок будет активно использоваться на Range Rover — возможно, на решётке радиатора или обивке салона — как средство отличия автомобилей от более массовых моделей Land Rover.