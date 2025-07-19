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«Конкуренция всегда полезна». Расселл — о выдвижении Майера на выборы президента ФИА

«Конкуренция всегда полезна». Расселл — о выдвижении Майера на выборы президента ФИА
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Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл поприветствовал выдвижение Тима Майера на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Думаю, в жизни конкуренция всегда полезна, потому что она раскрывает лучшие качества людей. Мы и раньше об этом говорили. Возможно, раньше этому уделяли слишком много внимания. Кажется, дела идут в лучшую сторону, и это, я думаю, хорошая новость для всех, кто связан с этим видом спорта.

Но, в конце концов, если за одну позицию борются два человека, ты должен показать себя с самой лучшей стороны. Это немного похоже на борьбу за контракт между пилотами», — приводит слова Джорджа Расселла GPBlog.

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