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Монтойя: если Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл», уйдёт и Марко

Монтойя: если Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл», уйдёт и Марко
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о ситуации в команде «Ред Булл».

«Самое сложное в этом то, что мы никогда не узнаем, что произошло. Думаю, пилоты не почувствуют особых изменений. Потому что решения о гонщиках принимает Хельмут. Вопрос в том, останется Хельмут или уйдёт на пенсию.

Думаю, если Макс уйдёт, уйдёт и Хельмут. Хельмуту не нужно работать; он делает это, потому что ему это нравится. Если это произойдёт, то «Ред Булл» придётся всё начинать с нуля. Иногда проще создать команду с нуля, чем пытаться собрать её, как конструктор LEGO, который потом развалится на полпути», — приводит слова Монтойи GPBlog.

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