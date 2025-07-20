Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ралли-марафон Шелковый путь — результаты девятого этапа

Лидер Вязович на МАЗе перевернулся на 9-м этапе «Шёлкового пути» и потерял шансы на победу
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 20 июля, прошёл девятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025. Особенностью спецучастка стали каменистые извилистые дороги, после прохождения которых начинаются дюны. Лучшее время показал экипаж Богдана Каримова из «КАМАЗ-мастер», второе время у Алмаза Ахмедова («КАМАЗ-мастер»), третий — Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»). Все экипажи, попавшие в пятёрку лучших — представители «КАМАЗ-мастер».

Лидирующий после восьмого этапа Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») перевернулся в начале этапа, экипаж не пострадал и поставил автомобиль на колёса, а потом самостоятельно продолжил движение, но в сторону старта, потеряв все шансы на победу в этом году. Теперь лидером общего зачёта является Эдуард Николаев, вторым идёт Антон Шибалов, третий — Алмаз Ахмедов.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты девятого этапа

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 2:57:21.
2. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +0:49.
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:32.
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:02.
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +7:34.
6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +13:57.
7. Алексей Попов (Ural Motorsport) +1:01:37.
8. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:03:55.

Материалы по теме
Новый молодой пилот «КАМАЗ-мастер» выигрывает гонку за гонкой — как ему это удаётся?
Эксклюзив
Новый молодой пилот «КАМАЗ-мастер» выигрывает гонку за гонкой — как ему это удаётся?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android