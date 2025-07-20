Лидер Вязович на МАЗе перевернулся на 9-м этапе «Шёлкового пути» и потерял шансы на победу

В воскресенье, 20 июля, прошёл девятый этап ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025. Особенностью спецучастка стали каменистые извилистые дороги, после прохождения которых начинаются дюны. Лучшее время показал экипаж Богдана Каримова из «КАМАЗ-мастер», второе время у Алмаза Ахмедова («КАМАЗ-мастер»), третий — Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»). Все экипажи, попавшие в пятёрку лучших — представители «КАМАЗ-мастер».

Лидирующий после восьмого этапа Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») перевернулся в начале этапа, экипаж не пострадал и поставил автомобиль на колёса, а потом самостоятельно продолжил движение, но в сторону старта, потеряв все шансы на победу в этом году. Теперь лидером общего зачёта является Эдуард Николаев, вторым идёт Антон Шибалов, третий — Алмаз Ахмедов.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты девятого этапа

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 2:57:21.

2. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +0:49.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:32.

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:02.

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +7:34.

6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +13:57.

7. Алексей Попов (Ural Motorsport) +1:01:37.

8. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:03:55.