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Вольф — о ситуации с пилотами в «Мерседесе»: некоторые беседы более сложные, чем другие

Вольф — о ситуации с пилотами в «Мерседесе»: некоторые беседы более сложные, чем другие
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о ситуации с пилотами в своём коллективе, прокомментировав слухи о переговорах с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«В природе автоспорта заложено говорить о людях в нём независимо от того, находятся ли они в машине, на базе или на гоночной трассе. Самое важное — оставаться верным своим ценностям. Для меня это быть честным и скромно относиться к ситуации, уважать людей, и это то, что я и все мы пытаемся делать в команде.

Но я уже бывал в подобных ситуациях раньше, в том числе и до того, как начал выступать в Формуле-1, и некоторые беседы были более сложными, чем другие», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

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