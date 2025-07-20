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«Полный газ и уже на финише». Каримов — о победе на 9-м этапе «Шёлкового пути»

«Полный газ и уже на финише». Каримов — о победе на 9-м этапе «Шёлкового пути»
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27-летний российский гонщик Богдан Каримов из команды «КАМАЗ-мастер» прокомментировал победу на девятом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025.

«Сегодняшний спецучасток был похож на вчерашний. Ехали быстро, сегодня цель была показать хорошее время.
Думаю, у нас получилось. На 56-м километре взяли точку и немного там покружились по навигации. Было видно, что и перед нами ребята тоже кружились.

Видели Сергея Вязовича. Видимо, он попал в какую-то промоину, повредил машину и дальше двигаться уже не мог. Мы сориентировались и поехали в пески. Сегодня пески были более скоростные, ещё интереснее ехать было. Ходовую песочницу проехали без проблем, а под финиш была уже максимальная скорость. После
нейтрализации — полный газ и уже на финише», — приводит слова Каримова пресс-служба соревнований.

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