Херберт: Норрис развивается медленнее Пиастри

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт прокомментировал титульную борьбу в сезоне 2025 года между двумя пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Я полагаю, этот сезон, вероятно, является наблюдением за ростом обоих пилотов «Макларена». Оскар, знаете ли, всегда был мистером Хладнокровие. На самом деле в его арсенале нет никаких трещин, хотя эти трещины немного проявились после его штрафа в Сильверстоуне.

Он действительно не показывает никаких трещин в своей эмоциональной защите, хотя, кажется, они немного проявились после его штрафа в Сильверстоуне. Это первый раз, когда мы увидели чуть-чуть эмоций, разочарования, выходящего из него. Это всё часть этого давления, которое будет нарастать как для Оскара, так и для Ландо.

Ландо, вероятно, по-прежнему созревает, он, возможно, развивается медленнее, чем, скажем, Оскар, но я думаю, что он созревает очень, очень быстро. Он изучает все элементы, которые ему нужны для его арсенала пилота и которые помогут в борьбе за титул», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.