«Рядом лежало лобовое стекло». Николаев — о перевороте Вязовича на ралли «Шёлковый путь»

Гонщик и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев подвёл итоги девятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» и рассказал подробности переворота Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто», который, будучи лидером зачёта, потерял шансы на победу.

«Со старта ехали отлично, но потом испытали чувство расстройства из-за того, что соперник сошёл. Мы увидели впереди Сергея Вязовича – к сожалению, машина перевернулась. Там была небольшая путаница с навигацией, мы видели, как он едет нам в лоб. Мы тоже замешкались в этом месте, остановились, начали разбираться. Сергей быстро понял, куда ехать, поехал первым, а мы за ним.

Буквально через километр мы увидели, что он стоит уже на колёсах и впереди был большой ручей. Он пытался оттуда выехать. Рядом лежало лобовое стекло. Мы подъехали, посигналили, он махнул рукой, и мы поехали дальше. Сегодня в дюнах был тычок. На вывернутых колёсах был удар по гидроусилителю руля. Сальник не выдержал, его выдавило, и с нейтрализации мы ехали с такой проблемой.

Но масла хватило, ребята сейчас дольют его, и мы поедем на бивуак. Спецучасток в целом интересный – дюны, пески, которые сегодня чуть полегче были. Сегодня мы открывали дорогу, но сзади никого не видели. Наши ребята подъехали уже на нейтрализации», — приводит слова Николаева пресс-служба соревнований.