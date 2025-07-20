«Потерял связь с реальностью». Журналист — о тщеславии Хорнера из-за сериала Netflix

Журналист Питер Харденаке заявил, что бывшего руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиана Хорнера подвело тщеславие, вспомнив историю про его реакцию на эпизод сериала Drive to Survive про Тото Вольфа, возглавляющего «Мерседес».

«Сериал Drive to Survive сыграл решающую роль в усилении тщеславия Хорнера. Он будто бы потерял связь с реальностью из-за этого сериала. Однажды на ServusTV — домашнем телеканале «Ред Булл» — был показан эпизод о Тото Вольфе. Кристиан Хорнер, очевидно, заметил это и, как ни странно, позвонил и спросил, почему они никогда не показывали его в сериале», — приводит слова Харденаке издание GPblog.