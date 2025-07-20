«Встань на колёса, милая». Опасный инцидент с Павлом Мурылёвым на ралли «Шёлковый путь»

Пресс-служба команды «МАЗ-СПОРТавто» в социальных сетях выложила отрезок восьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025, на котором экипаж Павла Мурылёва попал в опасную ситуацию при преодолении одной из песчаных бурь, врезавшись передом в землю при приземлении.

Машина благополучно встала на колёса и продолжила движение.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты девятого этапа

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 2:57:21.

2. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +0:49.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:32.

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:02.

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +7:34.

6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +13:57.

7. Алексей Попов (Ural Motorsport) +1:01:37.

8. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:03:55.