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«Встань на колёса, милая». Опасный инцидент с Павлом Мурылёвым на ралли «Шёлковый путь»

«Встань на колёса, милая». Опасный инцидент с Павлом Мурылёвым на ралли «Шёлковый путь»
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Пресс-служба команды «МАЗ-СПОРТавто» в социальных сетях выложила отрезок восьмого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025, на котором экипаж Павла Мурылёва попал в опасную ситуацию при преодолении одной из песчаных бурь, врезавшись передом в землю при приземлении.

Машина благополучно встала на колёса и продолжила движение.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты девятого этапа

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 2:57:21.
2. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +0:49.
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:32.
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:02.
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +7:34.
6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +13:57.
7. Алексей Попов (Ural Motorsport) +1:01:37.
8. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:03:55.

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