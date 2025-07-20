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Экс-пилот Ф-1: Норрис стал понимать, как избавиться от психологического багажа

Экс-пилот Ф-1: Норрис стал понимать, как избавиться от психологического багажа
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о психологическом состоянии гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

«Я думаю, что то, о чём я всегда думал как пилот — способность морально поглощать всё, что происходит в Формуле-1. Всё, что происходит в твоей команде, всё, что происходит, когда ты садишься в кокпит, и все диалоги с инженером. И затем борьба в гонке колесо в колесо, будь то с твоим напарником по команде, Максом Ферстаппеном, Джорджем Расселлом или кем-либо ещё.

И я думаю, что именно здесь Ландо, как мне кажется, понимает, что ему нужно правильно избавиться от части своего психологического багажа, с которым были проблемы, что позволит ему приобрести больше свободы и возможностей справляться со всем давлением, которое на него оказывается. И вы знаете, он ведь хорошо показал себя в Сильверстоуне», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

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