«Приятно наконец познакомиться, чемпион». Гасли — о встрече с Федерером

29-летний французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, выступающий за команду «Альпин», встретился с легендарным швейцарским теннисистом, 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером.

Фото: Из личного архива Пьера Гасли

«Приятно наконец познакомиться, чемпион», — подписал фотографию Пьер.

Гасли — победитель Еврокубка Формулы-Рено 2.0 в сезоне-2013, чемпион серии GP2 в сезоне-2016, вице-чемпион Супер-формулы в сезоне-2017. В Формуле-1 выступает с 2017 года, в котором провёл пять Гран-при за рулём «Торо Россо». На его счету также 12 этапов в «Ред Булл». С 2023-го выступает за «Альпин».

В сезоне-2025 Гасли за 12 Гран-при заработал 19 очков и занимает 13-е место в личном зачёте.