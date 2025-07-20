Ральф Шумахер — о тщеславии Хорнера: Формула-1 меняет людей

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер прокомментировал слухи о том, что тщеславие привело к увольнению бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Формула-1 меняет людей. Я могу сказать это и по собственному опыту. За короткое время можно многое узнать. Что касается Кристиана Хорнера, то он был чрезвычайно успешным, невероятно целеустремлённым и заработал кучу денег. Люди по-разному справляются с такими ситуациями.

Вы можете винить его в тщеславии — я бы сказал, что вы могли бы даже как-то оправдать это, потому что в какой-то момент это становится слишком тяжело для одного человека. Не забывайте: все поют ему дифирамбы. И «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном, конечно, был невероятно успешным. Успех может легко вскружить вам голову», — приводит слова Шумахера издание GPblog.