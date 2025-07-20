Ферстаппен ответил, как относится к регламенту Формулы-1 2026 года

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», ответил, как относится к техническому регламенту 2026 года.

«Я нахожусь в нейтральной позиции. Новый регламент может быть хорошим, а может быть и плохим – посмотрим. Я очень непредубеждённый, честно говоря. Я даже не задумываюсь об этом слишком много – я просто наслаждаюсь моментом.

Когда я сяду за руль в следующем году, мы разберёмся с этим. В любом случае не я устанавливаю правила. Даже если у меня будут свои опасения, это ничего не изменит. Так что я просто сяду за руль, а затем мы, по ходу дела, будем совершенствоваться и адаптироваться, лучше понимать регламент, как и любые другие изменения в прошлом», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.