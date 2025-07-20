Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» объяснил, как случился переворот и сход на «Шёлковом пути»

46-летний гонщик из Беларуси Сергей Вязович, представляющий команду «МАЗ-СПОРТавто», прокомментировал инцидент с переворотом в начале девятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» — 2025.

«Случился набор неприятностей, которые даже страшно было себе представить. Мы перевернулись и согнули каркас [безопасности] на одном из самом лёгких спецучастков на этом ралли. Он начинался с быстрых дорог, и далее по ор-писту переход был с одних широких дорог на другие, затем пески и опять на финиш широкие дороги. И вот как раз на этом переходе была сложная позиция, как правильно выйти из русла.

Мы ошиблись, неправильно вышли на параллельную дорогу, потом поняли, что сделали неверно, развернулись. В это время приехал Эдуард Николаев, который сделал то же самое, что и мы. Но мы и так уже там находились три минуты, сообразили, куда ехать, и чётко встали на курс… И в какой-то момент неожиданно, прямо на дороге появляется под правыми колёсами большая промоина, я успеваю от неё увернуться, кручу руль влево, машина становится боком в занос, и появляется вторая, которая была перпендикулярно дороге. И просто со всего хода боком правыми колёсами врезаемся в промоину, левые колёса над ней, и происходит просто мгновенный переворот.

Увидели сразу же погнутый каркас и поехали к старту. С такими повреждениями машина на старт выйти не может», — приводит слова Вязовича пресс-служба соревнований.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Результаты девятого этапа

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 2:57:21.

2. Алмаз Ахмедов («КАМАЗ-мастер») +0:49.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +1:32.

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:02.

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +7:34.

6. Павел Мурылёв («МАЗ-СПОРТавто») +13:57.

7. Алексей Попов (Ural Motorsport) +1:01:37.

8. Юрий Найман (Ural Motorsport) +1:03:55.