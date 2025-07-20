Марк Маркес победил на ГП Чехии MotoGP, Бедзекки — 2-й, Акоста — третий

В воскресенье, 20 июля, на автодроме в городе Брно прошла основная гонка 12-го этапа MotoGP в сезоне 2025 года Гран-при Чехии. Победу в короткой гонке одержал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес, вторым финишировал Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — Педро Акоста («КТМ»).

MotoGP. Гран-при Чехии. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 21 круг.

2. Марко Бедзекки («Априлья») +1.753.

3. Педро Акоста («КТМ») +3.366.

4. Франческо Баньяя («Дукати») +3.879.

5. Рауль Фернандес («Априлья») +10.045.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +11.039.

7. Хорхе Мартин («Априлья») +15.820.

8. Фермин Альдегер («Дукати») +16.781.

9. Брэд Биндер («КТМ») +17.371.

10. Поль Эспаргаро («КТМ») +18.163.