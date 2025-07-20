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MotoGP — Ралли Чехии — результаты гонки

Марк Маркес победил на ГП Чехии MotoGP, Бедзекки — 2-й, Акоста — третий
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В воскресенье, 20 июля, на автодроме в городе Брно прошла основная гонка 12-го этапа MotoGP в сезоне 2025 года Гран-при Чехии. Победу в короткой гонке одержал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес, вторым финишировал Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — Педро Акоста («КТМ»).

MotoGP 2025. Этап 12, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Основная гонка
20 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
40:04.628
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+1.753
3
Педро Акоста
KTM
+3.366

MotoGP. Гран-при Чехии. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 21 круг.
2. Марко Бедзекки («Априлья») +1.753.
3. Педро Акоста («КТМ») +3.366.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +3.879.
5. Рауль Фернандес («Априлья») +10.045.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +11.039.
7. Хорхе Мартин («Априлья») +15.820.
8. Фермин Альдегер («Дукати») +16.781.
9. Брэд Биндер («КТМ») +17.371.
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +18.163.

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