Марк Маркес победил на ГП Чехии MotoGP, Бедзекки — 2-й, Акоста — третий
Поделиться
В воскресенье, 20 июля, на автодроме в городе Брно прошла основная гонка 12-го этапа MotoGP в сезоне 2025 года Гран-при Чехии. Победу в короткой гонке одержал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес, вторым финишировал Марко Бедзекки («Априлья»). Третий — Педро Акоста («КТМ»).
MotoGP 2025. Этап 12, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Основная гонка
20 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
40:04.628
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+1.753
3
Педро Акоста
KTM
+3.366
MotoGP. Гран-при Чехии. Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») — 21 круг.
2. Марко Бедзекки («Априлья») +1.753.
3. Педро Акоста («КТМ») +3.366.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +3.879.
5. Рауль Фернандес («Априлья») +10.045.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +11.039.
7. Хорхе Мартин («Априлья») +15.820.
8. Фермин Альдегер («Дукати») +16.781.
9. Брэд Биндер («КТМ») +17.371.
10. Поль Эспаргаро («КТМ») +18.163.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2025
-
15:46
-
15:41
-
15:21
-
14:51
-
14:36
-
13:59
-
13:29
-
12:49
-
12:06
-
11:44
-
11:12
-
10:54
-
10:41
-
09:38
-
00:44
- 19 июля 2025
-
23:44
-
23:36
-
22:22
-
22:05
-
21:39
-
21:35
-
21:25
-
21:16
-
18:01
-
17:55
-
16:59
-
16:53
-
16:28
-
15:59
-
15:31
-
14:50
-
14:34
-
14:21
-
13:51
-
13:30